الأميرة ”لالة زينب“ تشرف على توقيع اتفاقية مع الONCF من أجل ” الطفولة“‎

هبة بريس – الرباط

ترأست الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، يوم الخميس 30 ماي بمركز للا مريم بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والعصبة المغربية لحماية الطفولة.

وخسب بلاغ صحفي فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين كل من محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والسيد التهامي أولباشا، نائب الكاتب العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأطفال في ظروف صعبة النزلاء بمراكز الاستقبال التابعة للرابطة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المكتب بوضع رهن إشارة العصبة أماكن بمختلف المحطات السككية بالمملكة لوضع صناديق جمع التبرعات تحت تصرف العصبة المغربية لحماية الطفولة.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج عمل العصبة لفترة 2019-2021 والذي يهدف إلى تنمية الموارد المالية واستدامة الميزانية المخصصة لمراكز استقبال الأطفال المحرومين من العائلة وأصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة.

وتجدر الإشارة الى أنه قبل توقيع الاتفاقية السالفة الذكر، قام المدير العام للمكتب رفقة الوفد المرافق له بزيارة مختلف بنايات المراكز وبيوت الإيواء التابعة لمركز لالة مريم حيث تم استقبالهم من طرف المسؤولين المحليين الذين قدموا لهم توضيحات حول ظروف التكفل بالنزلاء وكذا مختلف الخدمات المقدمة لكل المستفيدين من المؤسسة تحت إشراف ومراقبة موظفين متخصصين في مجال حماية الطفولة.

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