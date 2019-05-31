باريس تضيق الخناق على المدخنين بقرارات جديدة

هبة بريس - وكالات

قررت بلدية باريس، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الذي يتم تخليده اليوم الجمعة، توسيع منع التدخين في الأماكن العامة ليشمل 52 حديقة ومنتزها في العاصمة الفرنسية.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، أنه مع هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 يونيو المقبل، ستصبح 10 في المائة من الفضاءات الخضراء في مدينة باريس معنية بقرار المنع.

وحسب البيان، فإن هذا الإجراء الذي جرى اختباره منذ يوليوز 2018 في ست حدائق “مكن من تقليص أعداد المدخنين بهذه الحدائق وكذلك أعقاب السجائر الملقاة بداخلها”.

وبعد انقضاء المرحلة التحسيسية التي ستستمر حتى بداية شهر يوليوز، سيحصل منتهكو قرار الحظر على مخالفة بقيمة 38 أورو، مماثلة لتلك المفروضة حاليا في ساحات الألعاب.

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