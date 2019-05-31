للجمعة الـ15.. الجزائريون يتظاهرون للمطالبة بتغيير النظام

هبة بريس - وكالات

خرج متظاهرون اليوم في مسيرات مبكرة بالجزائر العاصمة في رابع جمعة في رمضان، والـ15 منذ بداية الحراك الشعبي، للتأكيد مرة أخرى على مطلبهم برحيل النظام ورفضهم لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم، كرئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.

وتحدى المتظاهرون مرة أخرى مصاعب الصيام. وقد أخذ المظاهرات زخما شعبيا أكبر بعد صلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد.

وبرغم الحشد الأمني وقيام الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين إلا أن ساحة البريد المركزي، التي تحولت إلى نقطة التقاء رمزية للمتظاهرين، سرعان ما شهدت توافدا كبيرا للمتظاهرين.

وإلى جانب الشعارات الأخرى التي ترددت في الأسبوعين الماضيين، والتي أصبحت موجهة بشكل خاص ضد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، استنكر المتظاهرون وفاة الناشط السياسي كمال الدين فخار في السجن دون توجيه أي تهمة له.

وردد محتجون : فخار قتلته الدولة”، و”نظام قاتل”، و”دولة مدنية ماشي ( ليس) عسكرية”، و”جزائر حرة ديمقراطية”.

ووقف محتجون دقيقة صمت ترحما على روح فخار.

واعتبر المحتجون وفاة فخار في ظل الحراك له دلالات على أن بوتفليقة وعصابته لازالوا يحكمون قبضتهم على البلاد.

وأكد المحتجون على ضرورة حل القيود المطبقة على كل من أراد قول كلمة الحق أو عبر عن رأيه “الذي يكفله الدستور”، داعين إلى “إعادة النظر فيما تعلق بالحبس الاحتياطي لسجناء الرأي في الجزائر”.

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