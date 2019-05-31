محاربة “الميكا”: تعليق تراخيص توريد مادة “البولي إثيلين” ل7 وحدات صناعية

هبة بريس

قامت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بتعليق تراخيص التزود بمادة البولي إيثيلين بالنسبة لسبعة وحدات صناعية تمارس نشاطها بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى القانون 77-15 الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.

وقد اتُّخذ هذا القرار بعد المعاينة التي كشفت أن السبع مقاولات المذكورة كانت تزود، بمادة البولي إيثيلين، أوراشا سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، متواجدة بكل من حد السوالم والمحمدية، تم تفكيكها خلال شهر دجنبر 2018، وحجزت بداخلها كميات هامة من المواد الأولية (البولي إيثيلين).

وقد تأتّى التّعرُّف على مصدر هذه المواد الأولية، بفضل نظام التتبع الدقيق الذي سهرت على وضعه الوزارة.

ويجدر التذكير بأن مادة البولي إيثيلين قد خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك ضمانا لاقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

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