مرة أخرى .. اعتداء خطير على حافلة تقل جماهير الوداد في تونس

هبة سبور

تعرضت حافلة تقل جماهير الوداد الرياضي لهجوم خطير من طرف عصابة مكونة من ثلاث سيارات ترصدت الحافلة في الطريق السيار وتسببت لها في اضرار فادحة بعد تكسير زجاجها .

الحافلة كانت تقل جمهور الوداد المتجه نحو سوسة بعد نزولهم بمطار العاصمة تونس وقد حلت الشرطة التونسية بعد الحادث لتطويق المكان وحماية المشجعين الذين أكملو طريقهم بعد فرار المعتدين.

ولا يعد هذا الحادث هو الأول من نوعه قبل النهائي الذي سيجمع الترجي التونسي بالوداد البيضاوي بل سبقته اعتداءات اخرى كان اخرها أمس الخميس بعدما تعرض مشجعون مغاربة للضرب والسرقة فيما اصيب أخر بجروح عن طريق السلاح الأبيض .

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