تعويضات أعضاء مجلس ”الكراوي“ تثير حفيظة المغاربة

رضى لكبير -هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ وثيقة رسمية صادرة بالجريدة الرسمية، تتعلق بالتعويضات المالية لأعضاء لمجلس المنافسة عن المهام التي يقومون بها، حيث لاقت المبالغ المالية استهجانا كبيرا من قبل النشطاء الذين اعتبروا على أنها مبالغ ضخمة ومبالغ فيها لحد كبير.

هذا وبالرغم من أن الحكومة قد صادقت قبل ثلاثة أشهر ونصف، (يوم الخميس 14 فبراير من العام الجاري)، على مرسومين حكوميين بشأن مجلس المنافسة؛ الأول يهم التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس، والثاني يتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس، كما سبق للصحافة أن تطرقت للمبالغ المالية بالتفصيل، لم تثير أي نقاش حول الموضوع، غير أن الوثيقة التي أعيد تداولها، أعادت معها النقاش حول حجم التعويضات الممنوحة.

وحسب نص مشروع القانون الذي سبق وأن اطلعت عليه جريدة “هبة بريس”، فيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهرياً جزافياً خاما قدره 57 و630 ألف درهماً، وتقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وبالنسبة للتعويض عن التنقل، يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من تعويضات يومية، حيث يتم منحهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم. وبالنسبة للمأموريات بالخارج: 2000 درهم في اليوم.

كما يستفيد نواب الرئيس من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية، حيث يتم تقاضي 12 ألف و857 درهماً عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، إضافة إلى 4 آلاف و285 درهماً عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

كما يستفيدون الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، سوف يتقاضون تعويضاً يومياً عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم. ويتسفيدون بدورهم من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وينص مشروع المرسوم أيضاً على أنه لا يمكن الجمع بين التعويض المخصص لنواب رئيس المجلس وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أوغير تابعة له.

هذا وكان الملك محمد السادس قد عين إدريس الكراوي رئيسا جديداً لمجلس المنافسة شهر نونبر الماضي، واستكمال تشكيلته، ما دفع الحكومة إلى تنزيل مراسيم توفير الموارد البشرية والمالية له، تمهيداً لمباشرة أشغاله.

وكان مجلس المنافسة قد عقد أول ندوة صحفية بعد استكمال هياكله، كشف فيها عن تقريره بخصوص طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، تقدم به لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في فترة كان يهدد ”باطرونات“ النفط بتنزيل التسقيف على قطاع المحروقات بالمغرب.

واعتبر المجلس الذي يرأسه ادريس الكراوي، خلال الندوة التي عقدت بالرباط في 15 فبراير على أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.

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