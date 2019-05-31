أزيد من 39 ألف مترشّح يجتازون بكالوريا 2019 بجهة درعة تافيلالت

سعيد وعشى – الرشيدية

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت عبر بلاغ صحفي توصلت “هبة بريس” بسنخة منه أن عدد المرشحات والمرشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا برسم سنة 2019 بلغ ما مجموعه 39 ألفا و 698 مترشحا ومترشحة .

وأفاد نفس البلاغ، بأن 23 ألفا و 173 منهم بالسنة الثانية بكالوريا، ب 17 ألف و755 مترشحا ومترشحة بالتعليم العمومي بنسبة 76.61%، في حين بلغ عدد مترشحي التعليم المدرسي الخصوصي 129 مترشحا(ة) بنسبة 0.55 %، أما المترشحون الأحرار فقد بلغ عددهم 5 آلاف و289 مترشحا(ة) أي بنسبة 22.82%.

وذكر البلاغ ذاته أن 16 ألفا و525 من المرشحين والمرشحات سيجتازون امتحانات السنة الأولى بكالوريا، 16428 منهم بالتعليم العمومي بنسبة 99.41%، و 97 مترشحا(ة) بالتعليم المدرسي الخصوصي بنسبة 0.58%، مشيرا إلى أن عدد المترشحين الأحرار عرف زيادة 371 مترشحا(ة) مقارنة مع سنة 2018 .

كما تعرف جهة درعة تافيلالت هاته السنة تعميم باقي المسالك المهنية للامتحان الوطني للبكالوريا حيث بلغ عدد المترشحين 318 مترشحا(ة)، أما عدد مراكز الامتحان المخصصة لاستقبال المترشحات والمترشحين فقد بلغ 98 مركزا بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا، و101 مركزا بالنسبة للسنة الأولى بما فيهم 13 مركزا مخصصة للمترشحين الأحرار حسب ذات البلاغ .

وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أنه في إطار المجهودات المبذولة لضمان تكافؤ الفرص ودعم موثوقية نتائج الامتحانات ومصداقية الشهادات الوطنية، وفي إطار تعزيز آليات محاربة الغش تم إطلاق حملات تحسيسية محلية وإقليمية وجهوية عرفت مشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام بغية توعية وتحسيس المترشحات والمترشحين بخطورة اللجوء إلى الغش في الامتحانات والعواقب المترتبة عنه، واطلاعهم على مقتضيات القانون رقم 02.13 الصادر في 25 غشت 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، ثم مطالبتهم بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه المترشح اطلاعه على القوانين والقرارات المرتبطة بالغش، والعقوبات المترتبة عن ممارسته، مشيرة إلى أنها ستعتمد الفرق المحلية والإقليمية لزجر الغش، والتي ستكون مجهزة بالآلات الكاشفة عن حيازة الوسائط الإلكترونية.

ليضيف ذات البلاغ أنه من أجل تأمين ظروف إجراء الامتحانات، فقد تم التنسيق مع السلطات الولائية والإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية التي أبدت استعدادها وانخراطها للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

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