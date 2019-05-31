حصص منح دعم الأندية الرياضية لجماعة وجدة بين الأحقية والإقصاء

هبة بريس : وجدة

صادق مجلس جماعة وجدة صباح اليوم الخميس 30 ماي الجاري، على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم سنة 2019 حيث جرى الاتفاق بين أعضاء المجلس على دعم الأندية والفرق الرياضية المحلية أولا، على أن يتم مناقشة ملف المنح المخصصة للجمعيات الثقافية في دورة لاحقة.

وعرفت هذه النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي، نقاشا حول معايير “من له حق في الاستفادة من المساعدات”. وأعطى كل فريق وجهة نظره في الأندية المستفيدة من منح الجماعة.

وجاءت حصص منح دعم الأندية الرياضية المستفيدة على الشكل التالي :

– المولودية الوجدية لكرة القدم : 500 ألف درهم.

– الإتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة القدم : 400 ألف درهم.

– حسنية لازاري لكرة القدم : 160 ألف درهم.

– زرقاء اليمامة لكرة القدم داخل القاعة : 50 ألف درهم.

– المولودية الوجدية للريكبي : 200 ألف درهم.

– الإتحاد الرياضي الوجدي للريكبي : 100 ألف درهم.

– المولودية الوجدية لكرة الطائرة : 30 ألف درهم.

– المولودية الوجدية لكرة اليد : 150 ألف درهم.

– الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد إناث : 30 ألف درهم.

– أتليتيك وجدة لكرة اليد : 30 ألف درهم.

– النادي البلدي الوجدي للدراجات : 20 ألف درهم.

– المولودية الوجدية للدراجات : 20 ألف درهم.

– الاتحاد الرياضي السككي للشطرنج : 40 ألف درهم.

– المولودية الوجدية لرياضة المكفوفين : 40 ألف درهم.

وحسب حصص الدعم لوحظ ان تدبير عملية توزيع المنح كانت دون المستوى وكذا إقصاء العديد من الرياضات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر في مجالات ألعاب القوى والملاكمة والسباحة والجمباز والأندية المنضوية تحت لواء عصبة الشرق لكرة القدم وكذا الرياضات الفردية وخصوصا أندية فنون الحرب والتي حققت نتائج جد طيبة على الصعيد الوطني.

وهذا، هناك دورية من طرف وزير الداخلية وجهها للولاة والعمال سنة 2018 بحكم لهم سلطة الرقابة ،ذكر ان تكون العقلانية في دعم الجمعيات والاولوية للنشيطة منها وكذا ان لا يصوت مستشارين هم اعضاء بالجمعيات وكذلك بالجماعات الترابية.

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