فتحي جمال يتجه لتقديم شكاية للأمن بسبب شائعات الابتزاز

هبة سبور – شفيق عنوري

يتجه فتحي جمال، المدير الرياضي لنادي الرجاء الرياضي، إلى تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية، ضد عدد من أنصار الفريق الذين يروجون لأخبار كاذبة في حقه.

وكانت عدد من الصفحات المساندة لفريق الرجاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قد اتهمت جمال بابتزاز زكرياء حدراف، عبر مطالبته بدفع 60 مليون سنتيم له من أجل إقناع الإدارة بتمديد عقده.

ونفى حدراف عبر مقطع فيديو، الأخبار التي تم الترويج لها، مؤكدا أن العلاقة التي تربطه بفتحي جمال جيدة للغاية، وأن الأخير بريء مما تم اتهامه به.

يشار إلى أن حدراف، انتقل مؤخرا، إلى فريق ضمك السعودي، الذي صعد مؤخرا للعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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