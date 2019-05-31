الملك يبرق الوزير الأول الهندي: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى معالي السيد ناريندرا مودي بمناسبة تنصيبه وزيرا أولا في حكومة جمهورية الهند.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة تنصيبكم وزيرا أولا في أعقاب الفوز الباهر الذي حققه حزبكم (بهاراتيا جاناتا) في الانتخابات التشريعية، أن أبعث إلى معاليكم بأحر التهاني على الثقة التي حظيتم بها مجددا لمواصلة قيادة بلدكم الصديق إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في مختلف المجالات”.

وأعرب جلالة الملك، بالمناسبة، عن عميق ارتياحه للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، مؤكدا عزم جلالته القوي على المضي سويا مع السيد ناريندرا مودي في تعزيز هذه العلاقات، بما يضفي دينامية جديدة على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ويزيد من توطيد قنوات التشاور والتنسيق بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0