طقس الجمعة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن يكون الطقس حارا بكل من مناطق الغرب واللوكوس والسهول الداخلية وداخل منطقة سوس وكذلك أقصى الجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل فوق السواحل الجنوبية والوسطى وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ظهور بكتل ضبابية خلال الليل والصباح فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات مطرية رعدية ومحلية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وضعيفة القوة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالسواحل والمنطقة الشرقية وغرب أقاليمنا الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان شرق الناظور، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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