مكة المكرمة .. بدء أشغال القمة العربية الطارئة بحضور الأمير مولاي رشيد

هبة بريس

بدأت مساء الخميس 30 ماي، بقصر الصفا بمكة المكرمة أشغال القمة العربية الطارئة، بحضور الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل الملك محمد السادس.

ويحضر القمة التي يرأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدد من قادة ورؤساء الدول العربية، من ضمهم بالخصوص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي والفلسطيني محمود عباس وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

وتنعقد القمة بدعوة من العاهل السعودي للتشاور والتنسيق حول القضايا التي تعرفها المنطقة العربية وبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويتضمن جدول أعمال القمة بالأساس بحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة و الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية و تداعياتها على أمن و استقرار المنطقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0