الفنانة شهرزاد باطمة تصور فيديو كليب جديد رفقة الشاب ايوب

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تستعد الفنانة شهرزاد باطمة سليلة عاءلة باطمة الشهيرة لاطلاق عمل جديد رفقة الشاب ايوب تحت عنوان “نديك نديك”.

هذا الديو الغناءي الذي صور عبر تقنية الفيديو كليب نهجت فيه شهرزاد اسلوب القصة المصورة التي تتفاعل فيه الكلمات مع سياق درامي حالم.

هذا التوجه تجسد من خلال اطلاق نادل المقهى ايوب العنان لمخيلة عاطفية اتجاه ابنة صاحب المقهى ليستفيق بعدها على وضع فرضه واقع طبقي لا يعلى عليه.

وحسب شهرزاد فالفيوديو كليب من المتوقع ان يصدر يوم عيد الفطر وسيتم بثه على قناة اليوتيب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع احدى الاذاعات الخاصة من اجل بثه عبرها حصريا.

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