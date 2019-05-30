انقلاب تريبورتور بمنطقة الكربوز يخلف جرحى بجماعة بني خالد

هبة بريس : وجدة

انقلبت دراجة ثلاثية العجلات قبل مغرب اليوم الخميس 30 ماي الجاري بالطريق الوطنية رقم 2 بين وجدة وبركان بالضبط منطقة الكربوز التابعة ترابيا لجماعة بني خالد مخلفة ستة جرحى متفاوتة الخطورة من بينهم سيدة متقدمة في السن.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالحمولة الزائدة من بين أسباب إنقلاب التريبورتور وعدم تحكم السائق بها وكذا السرعة نظرا للمنحدر الخطير بتلك المنطقة .

وحلت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية ونقل الجرحى للمستشفى وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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