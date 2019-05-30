موسم طانطان.. اختلالات تعكر صفو التحضير للدورة الرابعة عشر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” إن التحضيرات لموسم طانطان المزمع تنظيمه الشهر المقبل تعرف العديد من الاختلالات و تنذر بدورة اقل مستوى من الدورات السابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مؤسسة ألموكار، المنظمة لموسم طانطان التي يرأسها فاضل بنيعيش، فوتت صفقة تتعلق بتنظيم الموسم، دون إطلاق أي طلبات عروض، إلى شركة صغيرة تشتغل في قطاع المطاعم يملكها صاحب مطعم بمدينة الرباط.

المثير أن ميزانية تنظيم الموسم تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم، لا يكون لها أي أثر إيجابي على ساكنة إقليم طانطان.

وتساءلت مصادر الموقع “كيف يصر القائمون على الموسم على ارتكاب نفس الأخطاء رغم مرور 14 سنة من عمر الموسم الموسم الذي صنفته منظمة اليونسكو تراثا ثقافيا لا ماديا”، مشيرة إلى أن صرخات ساكنة طانطان لإنقاذ الموسم حتى يساهم في تنمية محلية حقيقية لم تلق أذانا صاغية من المنظمين.

يشار إلى أن موسم طانطان، تم تصنيفه سنة 2005 من قبل منظمة اليونيسكو ضمن “روائع التراث الشفهي الغير مادي للإنسانية”، والمسجل سنة 2008 بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي الغير مادي للإنسانية.

من جهة أخرى، يقول المنظمون “إن موسم طانطان، المنظم من طرف مؤسسة الموكار، يسعى إلى منح طابع متميز للمدينة يحيي فيها أهل الصحراء بعضا من عاداتهم وتقاليدهم، ويقدمون لضيوفهم من الزوار وجها آخر للصحراء، غني بالموروث الحضاري والثقافي، ويقدم الموسم صورة عن الإنسان الصحراوي الذي يسكن منطقة راكمت موروثا حضاريا يصنف اليوم إرثا عالميا”.

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