الحكومة تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي أعقب الاجتماع، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والسيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وبوزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، جرى تعيين السيد عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والسيدة لطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات، وبوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين السيد محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

كما عين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم، وبوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عين السيد بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

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