زوكربيرغ يواجه تصويتاً للتنحي عن “فيسبوك”

هبة بريس ـ وكالات

تجري شركة “فيسبوك”، الخميس، تصويتاً لدعوة الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إلى التنحي عن منصبه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن زوكربيرغ مؤسس “فيسبوك” يواجه هذا التصويت الذي يدعوه إلى التنحي خلال اجتماع المساهمين السنوي للشركة.

ويأتي هذا التصويت بعد دعوات بضروة تنازل زوكربيرغ عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين خلف جديد، ومن غير المرجح أن تمر هذه الخطوة دون موافقة زوكربيرغ.

وأشارت إلى أن السبب وراء مطالبة بعض مساهمي الشركة بتنحي زوكربيرغ عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة “فيسبوك” هو إتاحة الفرصة له حتى يتمكن من التركيز على إدارة شركة التواصل الاجتماعي ككل.

ويُستبعد أن يتم إقرار أي تصويت بحجب الثقة عن زوكربيرغ؛ لأنه يمتلك حالياً 60% من سلطة التصويت للمساهمين، لذلك لن يتنحى عن أدواره الحالية، إلا إذا باع نسبة كبيرة من أسهمه الحالية.

يذكر أن أحد الشركاء المؤسسين لموقع “فيسبوك” طالب زوكربيرغ بتنحيه عن منصبه كرئيس للشركة بدلاً من المطالب التي تنادي بتفكيكها.

وصرح أليكس ستاموس، مدير الأمن السابق في “فيسبوك”، أنه يرى أن تنحي زوكربيرغ من منصبه هو الحل الأسلم، بدلاً من إحلال الشركة، خاصة بعد أن طالتها مشاكل متعلقة بانتهاك خصوصية المستخدمين والأخبار المزيفة وانتشار خطابات الكراهية.

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