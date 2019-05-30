برلمانية تستفسر وزير الصحة عن سوء الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى

هبة بريس ـ الرباط

وجهت غيثة بدرون النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مطلع الأسبوع الجاري، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة أنس الدكالي، يتعلق بسوء الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى بمستشفى محمد الخامس بأسفي.

وأوضحت النائبة البرلمانية بدورن أن عددا من المرضى أبدوا تذمرهم وامتعاضهم من سوء ورداءة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، نتيجة لافتقارها لمقاييس الجودة والتنوع الغذائي المطلوب في حالات مرضية معينة.

وفي الإطار ذاته، استفسرت النائبة البرلمانية البامية، عن الإجراءات التي سيتخذها وزير الصحة للرفع من جودة الخدمات المقدمة بمستشفى محمد الخامس بأسفي عموما، وتغذية المرضى خصوصا.

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