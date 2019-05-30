إدارة الوداد تدخل على خط الاعتداء على جماهير الفريق بتونس

هبة بريس - شفيق عنوري

دخلت إدارة الوداد الرياضي، على خط الاعتداء الذي تعرض له مشجعو الفريق، أثناء تواجدهم بتونس لتشجيع “الأحمر”، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمعه مساء يوم غد الجمعة، بالترجي.

واتصل سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، بالسفير المغربي في تونس، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية كافة الجماهير المغربية المتواجدة برادس لمشاهدة المواجهة المرتقبة.

ودعا رئيس الفريق “الأحمر”، سفير المملكة، إلى متابعة قضية الاعتداء عن كثب، والضرب بيد من حديد على مرتكبي هذه الجريمة.

وألقت الشرطة التونسية القبض على عنصرين اثنين من المعتدين على الجماهير المغربية، في انتظار اعتقال باقي المتورطين.

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