الشرطة التونسية تعتقل المعتدين على أنصار الوداد

هبة بريس - شفيق عنوري

اعتقلت الشرطة التونسية، قبل قليل، أنصار الترجي، الذين قاموا بالاعتداء على جماهير الوداد الرياضي، المتواجدة بتونس لمشاهدة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الجماهير المغربية قد تعرضت، عشية اليوم الخميس، لهجوم من بعض أنصار الترجي، باستخدام السلاح الأبيض، أثناء تواجدهم بأحد الفنادق.

وتعرض جمهور الوداد لجروح في عدد من مناطق الجسم، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة.

يشار إلى أن المعتدين قاموا بسرقة كل ما كان بحوزة جماهير الوداد، من أموال وهواتف ولوازم التشجيع.

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