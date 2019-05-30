اعتداء مسلح على جماهير الوداد بتونس

هبة بريس - شفيق عنوري

تعرض جماهير الوداد الرياضي، لهجوم مسلح من عدد من أنصار الترجي، أثناء تواجدهم بتونس، لتشجيع فريقهم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتناقل أنصار الفريق “الأحمر” مقطع فيديو، يوثق لاعتداء عدد من مساندي الترجي، على الجمهور المغربي، باستخدام الأسلحة البيضاء.

وقال أحد مشجعي الوداد في القطع، إن بعضا من الجماهير المحسوبة على الترجي، هاجمته باستخدام السلاح الأبيض.

ويواجه الوداد، يوم غد الجمعة، نظيره الترجي، في إياب نهائي دوري الأبطال، على أرضية ملعب رادس الأولمبي.

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