اخنوش يزور رفاق فريقه الكروي السابق ويتناول معهم وجبة الافطار

زار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم أمس الاربعاء، رفقاء الفريق الكروي الذي كان يلعب فيه قبل سنوات “فريق نجمة عين السبع” بمدينة الدار البيضاء.

وتبادل اخنوش أطراف الحديث وذكريات اللعب مع رفقاء فريقه الكروي، كما تابع معهم تداريب الاطفال المخرطين بالفريق، قبل أن يلتقط صورا تذكارية برفقتهم.

ولم يفوت أخنوش، فرصة تناول وجبة الافطار مع قيدومي الفريق، بحضور عضو المكتب السياسي والبرلماني عن عين السبع حسن بنعمر ورئيس فريق النجمة كمال ايت ميك وعبد الرحيم الوطاس عضو الحزب بالدار البيضاء .