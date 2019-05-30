أمن طنجة يطيح بشبكة متهمة بالاتجار بالبشر وتهجير الشباب

هبة بريس ـ الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، أمس الأربعاء، ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة مواطنين من جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والمشاركة والاتجار بالبشر.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، حيث تم ضبطهم متلبسين بالتحضير لعملية تهجير غير مشروعة لفائدة 15 مرشحا للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء.

وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية، أن اثنين من المشتبه فيهم كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، كما كشفت التحريات أيضا أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستقطبون المرشحين للهجرة السرية انطلاقا من دول جنوب الصحراء على أساس تهجيرهم بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا عبر زوارق مطاطية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز في إطار هذه القضية، وذلك قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة.

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