“قسي لحلو” يتفقد المنطقة الصناعية سيدي غانم

ضاهر محمد؛ مراكش

في إطار الجولات الميدانية وفي أفق النهوض بالمناطق الصناعية، قام السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي يومه الأربعاء 29 ماي 2019 بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية سيدي غانم.

خلال هذه الجولة قام السيد الوالي بزيارة مجموعة من الوحدات الصناعية في هذه المنطقة، للوقوف على أهميتها وتنوع مجالات تدخلها.

وبهذه المناسبة أكد السيد الوالي على أهمية هذه المنطقة الصناعية من حيث توفير فرص العمل وكدا القيمة المضافة التي تدرها، كما شدد كذلك على حجم وأهمية الوحدات الصناعية المتواجدة فيها، مما يبرر الأولوية التي يجب أن تعطى للرفع من مستوى جاذبيتها.

وحث بالمناسبة على التعاون المثمر لإيجاد الحلول لمشاكل المنطقة الصناعية سيدي غانم وكذلك توفير وإيجاد الظروف الملائمة للنهوض بأوضاعها في أفق تقوية أنشطتها والرقي بالمناطق الصناعية كرافد من روافد التنمية وإنعاش الشغل.

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