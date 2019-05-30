الخلفي يوضح موقف الحكومة من اعتماد حرف “تيفيناغ” في الأوراق النقدية

هبة بريس ـ الرباط

جدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، التذكير بموقف الحكومة من اعتماد حرف “تيفيناغ” في الأوراق النقدية، مشيرا إلى أن موقف الحكومة هو ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي وضعته الحكومة في البرلمان للمناقشة.

وأضاف الخلفي، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون التنظيمي ويضم مادة صريحة تنص على أن تضم الأوراق النقدية الكتابة باللغة الأمازيغية، وبالتالي فموقف الحكومة ليس ضد الكتابة بحروف “تيفيناغ”، وأن الأمر يتعلق فقط بالتراتبية الدستورية التي تجعل صدور القانون التنظيمي أولى من القانون العادي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه سيتم قريبا صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إذ تم اقتراح حل بسيط، والمتمثل في إصدار القانون التنظيمي أولا، ثم بعد ذلك سيتم إصدار مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وبالتالي، يوضح الخلفي، اعتماد الأمازيغية “محسوم ولا نقاش فيه”.

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