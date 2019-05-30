أمير المؤمنين يترأس الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الخميس 30 ماي بالقصر الملكي بالرباط ، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس بين يدي الملك محمد السادس، الأستاذ عبد الوهاب زايد سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “النخيل في القرآن والسنة”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة مريم ” وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ” .

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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