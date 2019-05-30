الناصيري يرصد مكافأت مغرية للاعبي الوداد للفوز باللقب القاري

نُشر بتاريخ :  2019-05-30 - 15:06
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هبة سبور

يواجه نادي الوداد الرياضي لكرة القدم يوم غد الجمعة مضيفه الترجي التونسي،وذلك برسم إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم هذا اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب رادس بتونس.

وحسب مصادر صحفية فإن رئيس النادي سعيد الناصيري خصص منحة مغرية للاعبي الفريق من أجل التتويج باللقب الثالث له في تاريخه.

يذكر أن الفريق الأحمر تعادل في لقاء الذهاب على أرضية ملعب مولاي عبد الله بهدف لمثلهه ،وهي نتيجة غير مطمئنة حيت يحتاج الفريق الأحمر للتعادل بأكثر من هدف أول الفوز ،فيما يحتاج الفريق التونسي إلى التعادل السلبي أو الفوز من أجل التتويج باللقب.

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