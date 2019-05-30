فاجعة جديدة ..اصابات خطيرة في انقلاب حافلة للنقل المزودج بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

اصيب عدد من الاشخاص ببنهم نساء ورجال قبل قليل من يومه الخميس 30 ماي في حادثة انقلاب سيارة للنقل المزودج من نوع “ميرسيديس 207” ، ضواحي مدينة طنجة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالحادثة وقعت على مستوى التقاطع الدائري “ملوسة” المؤدي للطريق السيار حيث انقلبت سيارة النقل المزدوج بعدما فقد سائقها السيطرة على المقود لتصطدم بعمود التشوير وتسفر عن سقوط اصابات خطيرة .

وقد نقل المصابون الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية ، حيث تاتي الحادثة ايام قليلة على وقوع فاجعة اصطدام حافلتي نقل عمال اسفرت عن مصرع خمسة اشخاص .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0