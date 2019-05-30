أكادير : تداول شريط لشبان حولوا حافلة الى مكان للاستحمام

نُشر بتاريخ :  2019-05-30 - 15:27
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لم تخرج بعد شركة ” ألزا” للنقل الحضري او السلطات الامنية بأكادير، ببلاغ حول ما تداول يوم أمس الاربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، لشابين في العشرينيات من عمرهما، وهما يستحمان وسط ركاب حافلة للنقل الحضري.

الشابان اللذان كانا يرددان أغنية ” ايطالية” مشهورة، لم يحترما الركاب والحافلة باعتبارها وسيلة للنقل العمومي، وشرعا في سكب المياه والاستمتاع بالاستحمام، وسط دهول ركاب الحافلة، التي يتواجد بها أطفال ونساء.

ولقي نشر الشريط استنكار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك انفلات اخلاقي كبير يهدد الحياة العامة وممتلكات الغير، في حين لم تخرج السلطات بأي رد حول الشريط، وهل هو متعلق بمدينة أكادير بالرغم ان الحافلة تشبه الى حد كبير حافلات النقل ” ألزا” ولديها كاميرات متبثة في كل حافلة .

وهل الشابان قد ارتكب جرم الاخلال بالحياء العام، بتصرفهما ” الطائش” في انتظار أي مستجد في الواقعة.

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