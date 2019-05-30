هداف البطولة الكونغولية لثلاث مرات يوقع عقد احترافه بالدوري المغربي

هبة بريس – القسم الرياضي

صفقات ناجحة جعلت العديد من متتبعي الدوري المغربي يتنبؤون بأن الموسم القادم سيكون من خلاله فريق الدفاع الحسني الجديدي من بين الفرق المرشحة للظفر ببطولة الموسم، حيث أنهى فارس دكالة ثالث تعاقداته هذا الموسم من خلال الظفر بخدمات هداف البطولة الكونغولية.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن مسؤولي الفريق الجديدي وقعوا عقدا مبدئيا مع المهاجم الكونغولي، ريكي تيلانغ، البالغ من العمر 26 سنة، في عملية انتقال حر، قادما من نادي موتيما الكونغولي.

و أضاف ذات المصدر أن المهاجم ريكي تيلانغ الذي توج مع فريقه بلقب هداف الدوري الكونغولي في ثلاث مناسبات، كما أنه دافع عن ألوان المنتخب الكونغولي، مرات عدة ، سيحمل ألوان الفريق الدكالي خاصة أن الأخير اقترب بشكل كبير من بيع نجمه سايمون مسوفا الذي تألق بشكل لافت خلال هذا الموسم.

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