سلا .. توقيف 3 أشخاص أهانوا موظفي الأمن وألحقوا خسائر مادية بالممتلكات العمومية

هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بسلا عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إهانة موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، بأن عناصر الدائرة الأمنية بسيدي موسى بسلا كانت أوقفت سيدة من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنها بموجب مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات، وعند محاولة خفرها لمقر فرقة الشرطة القضائية لاستكمال إجراءات البحث، عمد ستة أفراد من عائلتها، من بينهم شقيقاتها، لتعريض عناصر الشرطة للسب والقذف وإلحاق خسائر مادية بسيارة المصلحة.

وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيها المبحوث عنها تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم عرضها على النيابة العامة المختصة، بينما مكنت التدخلات المكثفة لعناصر فرقة مكافحة العصابات من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين من أقاربها، والذين تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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