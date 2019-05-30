الخطوط الجوية القطرية تدشّن رحلاتها إلى مدينة الرباط

هبة بريس

وصلت الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى الرباط يوم الأربعاء في مطار الرباط سلا الدولي على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر. وتم استقبال الرحلة الافتتاحية بأقواس المياه الاحتفالية لدى وصولها الرباط، ثالث وجهات الناقلة القطرية في المملكة المغربية.

وكان على الرحلة الافتتاحية إلى الرباط السيد إيهاب أمين، نائب أول الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا الباكستان في الخطوط الجوية القطرية.

ولدى وصول الرحلة إلى مطار سلا الدولي، كان في استقبالها كل من: سعادة السيد عبدالله فلاح الدوسري، سفير دولة قطر؛ والسيد خالد بن محمد الدوسري، وزير مفوض في سفارة دولة قطر لدى المغرب؛ والسيد زكريا بلغازي، المدير العام لهيئة الطيران المدني في المغرب؛ والسيد طارق طليبي، المدير العام للنقل الجوي في المغرب؛ والسيد خالد مجاور، نائب عمدة الرباط ؛ والسيد حسن برغاش، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة في مدينة الرباط.

وسوف تسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر ثلاث رحلات أسبوعياً إلى الرباط على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر التي تضم 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “يسعدنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى مدينة الرباط التي تعد مدينة ساحلية استثنائية ومركزاً متميزاً للأعمال. وسوف تساهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضورنا القوي في السوق المغربي فيما ستتيح خيارات سفر مريحة وكثيرة للمسافرين من المغرب إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم. كما تعد العاصمة المغربية الرباط مركزاً تجارياً وإدارياً في المنطقة، لتصبح بذلك وجهة مفضلة للمسافرين بغرض العمل من مختلف أنحاء العالم”.

وقال السيد زهير محمد العوفير، الرئيس التنفيذي لهيئة المطارات المغربية: “يسعدنا الترحيب بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة الرباط، حيث ستساهم هذه الرحلات بتعزيز الخدمات التي يقدمها مطار الرباط سلا الدولي، وبالتأكيد ستساهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر من وإلى الرباط التي تشتهر بإسم مدينة الأنوار”.

وأضاف: “سوف تدعم هذه الرحلات الجديدة بالإضافة إلى الرحلات المباشرة إلى الدار البيضاء جهودنا لاستقطاب المزيد من الرحلات طويلة المدى إلى مطار الرباط سلا الدولي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين بلدينا”.

ويحظى المسافرون إلى المغرب بالفرصة للاستمتاع بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك شراء المصنوعات اليدوية والقماش والمجوهرات في العديد من الأسواق التقليدية في المدينة القديمة. كما بإمكان السياح زيارة الحدائق الأندلسية حيث بإمكانهم مشاهدة الورود الأندلسية والشجيرات الصغيرة مثل البرتقال والليمون والموز.

وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلات يومية إلى الدار البيضاء على طائرة من طراز بوينغ 777. بالإضافة إلى ذلك، تسيّر الخطوط الملكية المغربية خمس رحلات أسبوعياً من الدار البيضاء إلى الدوحة. كما ستسيّر القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً إلى الرباط عبر مراكش.

وسوف يحظى المسافرون على متن رحلات الناقلة الوطنية لدولة قطر إلى الرباط بالفرصة لتجربة نظام أوريكس ون الترفيهي، الذي يقدم أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والمقاطع الموسيقية والألعاب وغيرها الكثير.

وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومالطا، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو في الفلبين، ومقديشو في الصومال.

برنامج الرحلات

29 مايو 2019 حتى 26 أكتوبر 2019 (الاثنين، الأربعاء، الجمعة):

الدوحة إلى مراكش رقم الرحلة QR1463 المغادرة 10:10 الوصول 15:10

مراكش إلى الرباط رقم الرحلة QR1463 المغادرة 16:30 الوصول 17:30

الرباط إلى الدوحة رقم الرحلة QR1463 المغادرة 18:40 الوصول 04:25 اليوم التالي

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