صغيرات المغرب يبهرن العالم و يتوجن بالجوائز الأولى لحفظ القرأن في الإمارات

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل المغاربة ، ذكورا و إناثا ، تمثيل المغرب أحسن تمثيل في المسابقات العالمية بمجالات شتى كان أخرها مسابقة عالمية لترتيل القرأن تم تنظيمها خلال شهر رمضان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

و في هذا الصدد، فازت ثلاث مغربيات بالجوائز الثلاث الأولى ضمن مسابقة “التحبير للقرآن الكريم وعلومه” في دورتها الخامسة التي تقام بأبوظبي كل سنة خلال شهر رمضان بحضور الشيخ سيق بن زايد أل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخيلة الإماراتي.

و تفوقت صغيرات المغرب في ترتيل القرأن الكريم و حفظه على عدد من الفتيات اللواتي مثلن دول أخرى بعدما نلن المراكز الثلاث الأولى، حيث تمكنت شيماء زروال من الفوز بالجائزة الكبرى، فيما عاد المركز الثاني لسارة الحيلي، والثالث سلمى الصحصاح ، متفوقات على مشاركات من أندونيسيا وتونس وإيران وباكستان، إلى جانب ممثلي دولة الإمارات و عدد من الجنسيات الأخرى.

وكانت الجائزة في دورتها الخامسة قد انطلقت مطلع شهر رمضان الحالي بدعم من مؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الشريك الرسمي للفعالية، وتهدف الجائزة وفق رؤيتها إلى تعزيز الاهتمام والتعلق بدراسة القرآن الكريم وعلومه على النهج الصحيح من خلال غرس القيم الصحيحة في صفوف الناشئة وتشجيعهم على ترتيل القرآن الكريم بقراءة صحيحة وفق أحكام التجويد.

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