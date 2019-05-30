أمن مراكش يوقف قاصرا متلبسا بترويج المخدرات

ضاهر محمد؛ مراكش

أحالت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة عشرة، صباح هذا اليوم، على السيد وكيل لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قاصرا من أجل ترويج مخدر الكيف بعدما تمكنت عناصر الدائرة الخامسة عشرة من ضبط المعني بالأمر، مساء يوم الإثنين، متلبساً بمسك ستة باقات من المخدر المذكور أقر أنه اقتناها من تاجر يعرفه حق المعرفة بغرض إعادة ترويجها على مستوى حي الفخارة.

مواصلة للبحث المنجز في القضية، انتقلت العناصر الأمنية لمنزل التاجر المزعوم حيث أجرت تفتيشا قانونيا تحث إشراف النيابة العامة المختصة وبحضور والدة المعني بالأمر التي دلتهم على غرفته. وقد أسفر هذا الإجراء عن حجز حوالي كيلوغرام واحد من مخدر الكيف موزع على باقات معدة للبيع.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالقاصر تحث المراقبة النظرية قبل عرضه صبيحة هذا اليوم أمام أنظار العدالة، فيما يبقى البحث مفتوحاً من أجل الوصول لمزوده وكل من تبث تورطيه في سياق نفس القضية.

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