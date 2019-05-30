من ليغانيس إلى الأهلي.. تفاصيل توقيع صفقة انتقال مهاجم الأسود من الليغا لقطر

هبة بريس – القسم الرياضي

وقع رسميا اللاعب الدولي المغربي نبيل الزهر في صفوف فريق الأهلي القطري قادما إليه من نادي ليغانيس الإسباني الممارس بالليغا و ذلك بعد أن فسخ الأخير عقده مع المهاجم المغربي رغم أنه كان ساريا حتى نهاية يونيو من سنة 2020.

و مباشرة فور فسخ العقد وديا بين الطرفين ، انتقل اللاعب المغربي لقطر هناك حيث كان في استقباله موفد إدارة نادي الأهلي القطري ليتم توقيع عقد التحاقه بالنادي الأخضر بعقد يمتد لموسمين.

وقضى نبيل الزهرصاحب 32 عاما، موسمين ونصف في الفريق الإسباني، وخاض معه 82 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وساهم في تسجيل 5 آخرين.

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