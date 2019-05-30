الأمير مولاي رشيد يحل بجدة لتمثيل الملك في القمتين العربية والإسلامية

هبة بريس

حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بجدة، بالمملكة العربية السعودية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في القمتين العربية الطارئة والإسلامية اللتين ستحتضنهما مكة المكرمة.

وكان في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة.

إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري وسفير صاحب الجلالة بالقاهرة وممثل المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد أحمد التازي وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية المغربية بالسعودية. كما تقدم للسلام على سموه سفير المملكة العرية السعودية بالمغرب السيد عبد الله بن سعد الغريري.

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