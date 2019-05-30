خطير … إرسالية تمنع تناول ” النعناع” لإحتواءه على مواد سامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه مكتب السلامة الصحية بجهة سوس ماسة التابع لوزارة الفلاحة، أن “النعناع” يحتوي على مواد كيماوية مضرة نتيجة العمل على إنتاجه بواسطة أسمدة غير قانونية أو من خلال الإفراط في الأسمدة المرخص لها.

وذكرت الإرسالية الموجهة لوالي جهة سوس ،تتوفر “هبة بريس ” على نسخة منها، أن استهلاك النعناع يمكن أن ينتج عنه مضاعفات على الصحة العامة، وأن توزيع هذه النبتة التي تستهلك على نطاق واسع سيكون له تداعيات صحية خطيرة.

وأهاب مكتب السلامة الصحية بوالي جهة سوس إلى التدخل لدى مختلف المعنيين بالأمر للحيلولة دون حصول تسممات واسعة في صفوف ساكنة الجهة.

ولا زال النعناع يباع في أسواق سوس ، بالرغم من أن الولاية قد توصلت بالمراسلة مدة أسبوع ولم تتخد أي إجراء .

يذكر أن مكتب السلامة الذي قام بإجراء تحاليل مخبرية للنعناع بجهة سوس، قام بحملة تحسيسية لفائدة المنتجين بخصوص احتواء هذه النبتة على مواد كيميائية ضارة.

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