هنيدي يعتذر للمغاربة: “احنا نقدر على زعلكوا ؟”

هبة بريس

بعد الانتقادات القوية التي طالته بسبب استهزائه من فريق نهضة بركان، غقب خسارة الاخير، في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، اعتذر الممثل المصري محمد هنيدي من المغاربة.

وقال هينيدي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “لحبايبنا اللي في المغرب اللي زعلوا من بوست تشجيع الزمالك .. ده هزار في الكورة ..”

وتابع الممثل المصري قائلا:”ماكنتش عايز اقولكوا ان احلي واجمل بلد عربي زرتها في حياتي هي المغرب عشان كدة البلد العربي الوحيد اللي اخترنا نعمل فيه عرض الستاند اب كوميدي هي المغرب .” قبل أن يختم بالقول:”احنا نقدر على زعلكوا؟؟”

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