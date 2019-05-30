المنتخب المغربي يواجه ليبيريا في بطولة غرب افريقيا

هبة سبور – متابعة

إختارت اللجنة المنظمة لكأس غرب إفريقيا المنتخب المغربي كضيف شرف هذه الدورة التي تعرف مشاركة 16 منتخب إفريقي.

وتنطلق هذه البطولة القارية التي ستستضيفها السنغال في الفترة الممتدة ما بين 28 شتنبر و13 أكتوبر المقبل .

ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية منتخبات ،السنغال،لبيريا ،المغرب،الكوت ديفوار،النيجير،غامبيا،موريتانيا ،غينيا بيساو،غانا،الطوغو،مالي،غينيا،بوركينا فاسو،الرأس الأخضر،البنين.

وقد أوقعت القرعة المنتخب المغربي ضد منتخب ليبيريا،فيما البلد المنظم السنغال سيواجه غينيا بيساو

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0