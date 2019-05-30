الONSSA: حجز واتلاف 125طن من المنتجات الغذائية الفاسدة خلال 20 يوما

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم في إطار مراقبة المنتجات الغذائية خلال 20 يوما التي انقضت من رمضان 1440 (2019)، حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح المكتب، في بلاغ له اليوم الخميس، أن عملية مراقبة المنتجات الغذائية التي تقوم بها مصالحه خلال شهر رمضان المبارك، وخصوصا بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، قد همت ما مجموعه 251 ألف و24 طنا من مختلف المنتجات الغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق الداخلي، همت عمليات المراقبة، التي تمت سواء في إطار اللجان المحلية المختلطة أو من طرف المصالح التابعة للمكتب، 115 ألف و987 طنا من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي، حيث أسفرت عن حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أي ما يعادل 0,2 في المائة من مجموع الكميات المراقبة.

كما قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بـ11 ألف و851 خرجة مراقبة ميدانية منها 8333 خرجة ضمن لجان إقليمية تم على إثرها تحرير 168 محضر مخالفة.

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 135 ألفا و37 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل

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