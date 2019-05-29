إسبانيا تعلن عن إجراءات جديدة للحصول على “الفيزا”

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت القنصلية الإسبانية بالمغرب، عن إجراءات جديدة للحصول على موعد بهدف تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شينغن للدخول إلى إسبانيا ودول أوروبية.

وحسب ما نشرته القنصلية، على موقعها الإلكتروني، فابتداء من 10 يونيو المقبل، يتعين على طالبي هذه التأشيرات عبر موقع شركة BLS الدولية يدفعوا ثمن 220 درهم كتكاليف هذه الخدمة.

ويتعلق الأمر بخدمة مدفوعة الأجر مسبقا، طالما أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم دفع تكاليف خدمة هذه الشركة مسبقا لدى وكالات بريد كاش وذلك في الأيام الثلاثة المقبلة لتاريخ الحصول على الموعد. وإذا لم تتم عملية الدفع المسبق خلال 72 ساعة، فإن الموعد يلغى أوتوماتيكيا.

ووفقا لذات المصدر، فإن الشركة المكلفة من قبل المصالح القنصلية الإسبانية بالمغرب بتدبير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا تسير على خطى شركة أخرى وهي شركة TLS Contact.

وهذه المسطرة تم اتباعها منذ فاتح دجنبر 2018 والتي يخضع لها طالبو تأشيرة الدخول إلى فرنسا. غير أن تكاليف الخدمة أعلى من تلك المطبقة في حالة إسبانيا، إذ تصل إلى 263 درهم.

وبحسب المصالح القنصلية للبلدين معا، فإن إجراءات الدفع المسبق من أجل الحصول على موعد اتخذت من أجل مواجهة المواعيد الكاذبة.

وهذه الإجراءات تهم بشكل خاص طالبي التأشيرات السياحية ولا تهم تأشيرات طويلة الأمد وتأشيرات الأعمال.

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