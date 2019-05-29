الكنيست “الإسرائيلي” يحل نفسه و يقرّر إجراء انتخابات جديدة

هبة بريس ـ وكالات

صوت الكنيست “الإسرائيلي”، منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على حل نفسه، وإعلانه إجراء انتخابات برلمانية جديدة، منتصف سبتمبر المقبل.

وقالت وسائل إعلام في دولة الاحتلال “الإسرائيلي”، إن “الكنيست يمر بمرحلة دراماتيكية وتاريخية، حيث انتهى التصويت بالقراءتين، الثانية والثالثة، على حل الكنيست، ودخول إسرائيل في انتخابات برلمانية جديدة”.

وأكدت أنه في أعقاب فشل رئيس الوزراء، رئيس حزب الليكود الحاكم، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة، فإن أعضاء “الكنيست” صوتوا على حل المجلس البرلماني، على أن تدخل “إسرائيل” في انتخابات مقبلة، “للكنيست” رقم 22، في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن التصويت بالقراءة الثانية لحل “الكنيست”، تم بموافقة 74 عضواً مقابل رفض 45 عضواً، وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك الروسية”.

وكان وزير دفاع “الاحتلال الإسرائيلي” السابق، أفيغدور ليبرمان، قال إن دولة الاحتلال في طريقها لإجراء انتخابات جديدة.

وذكر ليبرمان أن دولته “ستضطر لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد عدم اتفاقه (ليبرمان) مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، حول قانون التجنيد، ورفض ليبرمان اقتراحات نتنياهو الأخرى”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0