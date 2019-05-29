مقتل متظاهرة سودانية في إطلاق نار بالخرطوم

هبة بريس ـ وكالات

قتلت متظاهرة في اليوم الثاني للإضراب العام الذي بدأته قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في أرجاء السودان، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.

وقال التجمع في بيان له الأربعاء إن “اشتباكا بالرصاص الحي وقع بين القوات العسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم، وارتقت على إثره روح ثائرة وعدد من الجرحى”، معربا عن إدانته لما أسماها “التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية”.

طالب التجمع بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة، داعيا في الوقت ذاته “الثوار إلى ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان، والتواجد في ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة في هذا الظرف، الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى، لضرب سلميتنا التي عجزوا عن التصدي لها”، بحسب ما ذكره البيان.

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