التحرش بامهات التلاميذ يعجل بتوقيف مدير مؤسسة بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-05-29 - 21:40
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ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان قرارا صدر صباح اليوم يتعلق بتوقيف مدير المؤسسة التعليمية 20 غشت بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش،
على خلفية شريط فيديو يتهمه بالتحرش الجنسي بأمهات التلاميذ.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي قد فتحت تحقيقا في الإتهامات التي تضمنها شريط الفيديو لمدير المؤسسة التعليمية المذكورة، أفضى لتوقيفه من منصبه بشكل لحين انتهاء التحقيقات الجارية في الموضوع.

حلّت صباح يومه الأربعاءلجنة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمراكش، بالمؤسسة التعليمية للإشراف على عملية تسليم المهام بين المسؤول التربوي الذي تم توقيفه ومدير مدرسة النزالة الذي تم تكليفه بتولي إدارة مدرسة 20 غشت.

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