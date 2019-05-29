“كان” 2019: الإعلان عن الكرة الرسمية للمنافسة

هبة بريس ـ رياضة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة “أمم أفريقيا 2019” شكل الكرة الرسمية للبطولة، التي تنطلق الشهر المقبل.

ونشرت الصحافة ، اليوم الأربعاء، صورة قالت إنه لشكل الكرة، التي سيتم استخدامها في مباريات البطولة.

وقالت وسائل اعلام مختلفة ان : “الشركة الإنجليزية الشهيرة (أمبرو)، هي التي صممت الكرة الرسمية للبطولة، التي ظهرت تحت قدم (توت) التميمة الرسمية”.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو إلى 19 يوليو/ المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

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