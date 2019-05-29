تشيلسي يسحق آرسنال ويتُوّج بطلاً للدوري الأوروبي

هبة بريس ـ رياضة

تُوّج نادي تشيلسي الإنجليزي بطلاً للدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)؛ بفوزه العريض على مواطنه وجاره اللدود آرسنال بنتيجة (4-1)، في النهائي القاري، الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وبهذا الفوز العريض على الجار اللدود، قبض تشيلسي على الكأس القارية الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2013، التي عرفت فوزه على بنفيكا البرتغالي (2-1) في عاصمة هولندا أمستردام.

وكان آرسنال قد تخطى عقبة فالنسيا الإسباني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً، فيما احتاج تشيلسي لركلات الترجيح لإقصاء آينتراخت فرانكفورت الألماني لحجز مقعده في النهائي القاري.

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