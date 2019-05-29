مطالب بتشكيل لجنة نيابية للوقوف على واقع السياحة

هبة بريس ـ الرباط

طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة برئاسة محمد أبودرار، بتشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية حول واقع السياحة بجهة سوس ماسة.

وجاء في رسالة للفريق موجهة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 107 منه، ففريق الأصالة والمعاصرة يطلب تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية حول واقع السياحة بجهة سوس ماسة.

وأضاف الفريق أن هدف اللجنة الاستطلاعية هو الوقوف على واقع السياحة بالجهة وخاصة المناطق السياحية التي تشهد حاليا تراجعا حادا في أنشطتها يصل إلى حد الركود، علما بأن النشاط السياحي بالجهة يشكل إحدى الروافد الأساسية للتنمية المحلية والجهوية وكذا الوطنية لذلك ينبغي على هذه المهمة أن تبحث عن حلول ومخارج لهذه الأزمة.

وحددت رسالة الطلب التي تحمل توقيع محمد أبودرار رئيس الفريق النيابي للبام، محاور عمل اللجنة والمتمثلة في، تشخيص واقع النشاط السياحي بالمنطقة وتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الركود بغية الاستشراف الجيد للحلول الممكنة؛ والوقوف على الأضرار التي لحقت بالفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب نتيجة الضعف الشديد في النشاط السياحي الذي تشهده هذه الجهة التي كانت قطبا سياحيا وطنيا وجهويا.

ودعا الفريق النيابي للبام إلى الاستماع للفاعلين في الميدان السياحي من إدارة وسلطات عمومية ومنتخبين ومستثمرين وفاعلين ، بالإضافة إلى المجتمع المدني من أجل إقتراح الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الراهنة،

كما شدد الفريق النيابي على ضرورة إجراء لقاء مع وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والسيد والي الجهة، والسيد مدير المكتب الوطني للسياحة، والسيد مدير المكتب الوطني للمطارات، والسيد رئيس الجهة، والسيد رئيس الجماعة الترابية بأكادير، والسيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة، وعند الاقتضاء، الاستعانة بكل من ترى اللجنة فائدة في استدعائه للاستفادة من خبرته في هذا المجال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0