بني ملال..السطو على وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس ـ بني ملال

قالت مصادر هبة بريس ان إحدى وكالات تحويل الأموال، بشارع الجيش الملكي ببني ملال تعرضت إلي عملية سطو من قبل لصين، استعملا في عمليتهما مادة الكريموجين، بحيث قاما برش حارس الأمن الخاص المتواجد بالباب، قبل أن يسرقا مبلغا ماليا مهما.

وتم نقل الحارس المصاب إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، من إجل إسعافه بعد اختناقه نتيجة تعرضه للغاز المسيل للدموع.

وحلت عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية ومسؤولون أمنيون كبار بمكان السرقة، وتم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذا الفعل الإجرامي وللتمكن من معرفة هوية الفاعلين.

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