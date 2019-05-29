“التفحيط” يقود لاعتقال 3 أشخاص بطنجة

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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
اوقفت المصالح الامنية بمدينة طنجة 3 أشخاص بسبب ممارستهم بما يٌعرف بـ”التفحيط” في شوارع مدينة طنجة وحجزت سياراتهم لما شكلوه من خطر على سلامة المواطنين .
وقد تم توقيف الاشخاص الثلاثة بسبب قيادتهم لسياراتهم بسرعة مفرطة وتنفيذهم لحركات “بهلوانية” خطيرة تهدد سلامة المواطنين وتعرقل انسيابية حركة السير والجولان بالمدينة .
ويتابع الموقوفون في حالة سراح، حيث تم وضع سياراتهم في المحجز البلدي، في إنتظار استكمال المتابعة القانونية في حقهم ، علما ان “الظاهرة” اضحت طريقة مفضلة لدى العديد من الشباب في استعراض “مهارات” القيادة بشكل اصبح يهدد سلامة المواطنين من مختلف الفئات العمرية
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