وسائل إعلام تركية تؤكد نجاح صفقة انتقال بلهندة للهلال السعودي

هبة بريس - القسم الرياضي

هبة بريس – القسم الرياضي

تواصل الأندية السعودية خاصة قطبي الرياض و جدة تعزيز صفوفها بعدد من اللاعبين و يأتي في مقدمتهم اللاعبون المغاربة الذين باتوا مطلبا ملحا لها خاصة في ظل النجاح الكبير و المستوى الطيب الذي قدمه عدد من المحترفين المغاربة بالدوري السعودي خلال الموسم الفائت.

و في هذا الصدد، كشفت تقارير إعلامية تركية، عن اتفاق بين إدارة نادي الهلال السعودي، والدولي المغربي يونس بلهندة، صانع ألعاب نادي غلطة سراي التركي، ينتقل بموجبه الأخير للعب ضمن صفوف وصيف بطل الدوري السعودي، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وحسب ذات المصدر، فقد نجح مجلس إدارة نادي الهلال السعودي في التفوق على مواطنه اتحاد جدة السعودي، في سباق التوقيع مع الدولي المغربي يونس بلهندة، نجم فريق جلطة سراي التركي، مؤكدة أن إدارة بطل الدوري التركي وافقت على العرض المقدم من النادي السعودي البالغ 9 ملايين أورو لضم لاعب الوسط المغربي، إذ من المنتظر أن يوقع بلهندة، على عقد انتقاله للهلال، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعقد يمتد لثلاث مواسم مقبلة.

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